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В ГПУ сообщили о важном решении суда по делу беглого олигарха Курченко (ДОКУМЕНТ)
07.03.2018 21:29
В ГПУ сообщили о важном решении суда по делу беглого олигарха Курченко (ДОКУМЕНТ)

Генпрокуратура получила согласие на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений.

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В среду, 7 марта, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дал дозволение на проведение специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дал согласие на проведение специального предварительного расследования по Курченко С.В. В частности, Генпрокуратура получила согласие на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению С.Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений», — отметила она.

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