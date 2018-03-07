|В ГПУ сообщили о важном решении суда по делу беглого олигарха Курченко (ДОКУМЕНТ)
|07.03.2018 21:29
|
Генпрокуратура получила согласие на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
В среду, 7 марта, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дал дозволение на проведение специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.
«Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дал согласие на проведение специального предварительного расследования по Курченко С.В. В частности, Генпрокуратура получила согласие на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению С.Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений», — отметила она.
Читайте: Пули остались на внешних стенах зданий
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/