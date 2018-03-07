Одесский облсовет не выполнил требований закона о назначении в двухмесячный срок победителя конкурса на должность директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Деятели украинской культуры считают, что причина – противостояние ценностей. Конкурс Ройтбурд выиграл 6 декабря Фото: Irina Yuferova / Facebook "В течение следующих трех месяцев его кандидатура не была утверждена областным советом, хотя на это законом отводится только два месяца. За это время отдельные депутаты-"искусствоведы" развернули настоящую травлю Александра Ройтбурда, пытаясь всеми средствами не дать ему возглавить музей. Это неудивительно, ведь перед нами не просто локальный конфликт между политиками и общественным деятелем. Перед нами разворачивается противостояние ценностей – советский образ мышления против европейского. Закоренелый консерватизм против прогресса. "Скрепы" против свободы", – сказано в обращении.По мнению авторов письма, в отношении Ройтбурда прибегают "к откровенным манипуляциям и клевете"."Истинная причина этой травли – политические взгляды Ройтбурда, одного из самых известных культурных деятелей современной Украины, который последовательно придерживается проукраинской и проевропейской позиции. Кроме того, Ройтбурд является настоящим одесситом, который любит и болеет за свой город", – отмечается в послании.Деятели культуры считают, что ситуация в музее стала критической."Прямо сейчас Одесса и Украина теряют уникальные произведения искусства из-за того, что в здании протекает крыша; состояние помещений, где хранятся драгоценные фонды музея, в недопустимом состоянии. ...Отсутствие руководства в музее исключает решения этих проблем", – сказано в письме.По мнению его авторов, драгоценными являются каждый день.Послание подписали 49 человек, в том числе министр культуры Украины Евгений Нищук,Конкурс на должность директора Одесского художественного музея Ройтбурд выиграл 6 декабря 2017 года. Кроме него, на должность претендовали прежний руководитель музея Виталий Абрамов и его заместитель Сергей Седых.Назначение нового директора должна согласовать Одесская областная госадминистрация.В комментарии "Телекритике" Ройтбурд отметил, что планирует сделать музей более открытым и переосмыслить его композицию.Александр Ройтбурд – известный украинский художник, его работы находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Нью-Йоркского музея современного искусства и других. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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