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"Скрепы против свободы". Деятели культуры просят назначить директором музея в Одессе выигравшего конкурс художника
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07.03.2018 21:30
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Одесский облсовет не выполнил требований закона о назначении в
двухмесячный срок победителя конкурса на должность директора
Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Деятели
украинской культуры считают, что причина – противостояние
ценностей. Конкурс Ройтбурд выиграл 6 декабря Фото: Irina Yuferova
/ Facebook "В течение следующих трех месяцев его кандидатура не
была утверждена областным советом, хотя на это законом отводится
только два месяца. За это время отдельные депутаты-"искусствоведы"
развернули настоящую травлю Александра Ройтбурда, пытаясь всеми
средствами не дать ему возглавить музей. Это неудивительно, ведь
перед нами не просто локальный конфликт между политиками и
общественным деятелем. Перед нами разворачивается противостояние
ценностей – советский образ мышления против европейского.
Закоренелый консерватизм против прогресса. "Скрепы" против
свободы", – сказано в обращении.По мнению авторов письма, в
отношении Ройтбурда прибегают "к откровенным манипуляциям и
клевете"."Истинная причина этой травли – политические взгляды
Ройтбурда, одного из самых известных культурных деятелей
современной Украины, который последовательно придерживается
проукраинской и проевропейской позиции. Кроме того, Ройтбурд
является настоящим одесситом, который любит и болеет за свой
город", – отмечается в послании.Деятели культуры считают, что
ситуация в музее стала критической."Прямо сейчас Одесса и Украина
теряют уникальные произведения искусства из-за того, что в здании
протекает крыша; состояние помещений, где хранятся драгоценные
фонды музея, в недопустимом состоянии. ...Отсутствие руководства в
музее исключает решения этих проблем", – сказано в письме.По
мнению его авторов, драгоценными являются каждый день.Послание
подписали 49 человек, в том числе министр культуры Украины Евгений
Нищук,Конкурс на должность директора Одесского художественного
музея Ройтбурд выиграл 6 декабря 2017 года. Кроме него, на
должность претендовали прежний руководитель музея Виталий Абрамов и
его заместитель Сергей Седых.Назначение нового директора должна
согласовать Одесская областная госадминистрация.В
комментарии "Телекритике" Ройтбурд отметил, что планирует
сделать музей более открытым и переосмыслить его
композицию.Александр Ройтбурд – известный украинский художник,
его работы находятся в коллекциях Национального художественного
музея Украины, Нью-Йоркского музея современного искусства и других.
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