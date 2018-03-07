Двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351 прошел скоростные тесты и разогнался до рекордных 74 километров в час.

Испытания проводились в калифорнийском аэропорту Mojave Air and Space Port, во время которого команда инженеров также проверила возможности самолета по ручному управлению, торможению и получению информации о токе, давлении и температуре, информирует svodka.net.

Авиалайнер считается самым крупным в мире. Его размах крыльев — чуть больше стандартного футбольного поля и составляет 117 метров. Летательный аппарат высотой 15 метров состоит из двух фюзеляжей, его масса с топливом — 340 тонн, с полной загрузкой — 590 тонн. После ввода в строй он станет платформой для запуска небольших ракет-носителей: он будет поднимать их на высоту 9100 метров над землей — оттуда ракеты будут стартовать к околоземной орбите самостоятельно.

Ввод самолета в эксплуатацию, после многочисленных тестов, состоится только в 2019 году. Первый этап включал проверку на прочность стоек. В декабре 2017 года на скорости 45 км/ч была протестирована тормозная система, а после проверки двигателей — система управления. В компании объяснили, что они пока были самыми важными, и самолет с такими параметрами должен управляться намного лучше обычного летательного аппарата.

Stratolaunch Model 351 разрабатывается компанией Stratolaunch Systems сооснователя Microsoft Пола Аллена. В их задачу входит реализация проектов по созданию авиационно-космической системы «воздушного старта» для доставки грузов в космос. Однако Пол Аллен также заявлял об амбициях создания нового космического шаттла.

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