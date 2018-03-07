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Кадыров о крушении в Чечне: Два пограничника спрыгнули. Семь оставались в вертолете, когда он упал в пропасть
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07.03.2018 21:38
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что потерпевший крушение в
Чечне вертолет Ми-8 упал с обрыва высотой 150 метров после резкого
порыва ветра. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадыров рассказал про обстоятельства падения вертолета в Чечне
Фото: ЕРА "Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда
он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра.
Вертолет заволокло, два пограничника успели спрыгнуть. Семь человек
оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой 150 метров
упал в пропасть", – рассказал он.Глава Чечни уточнил, что
вертолет принадлежал пограничному управлению, которое базируется в
Тусхарое Итум-Калинского района Чечни. Он вылетел оттуда, чтобы
отвезти пограничников на заставу. Единственный выживший на борту
вертолета военнослужащий находится в стабильно тяжелом
состоянии."Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся
консультации, если состояние бойца позволит, он будет перевезен в
госпиталь в Москву", – подытожил Кадыров.Вертолет Ми-8
упал в ущелье Хангихой (Республика Чечня) 7 марта. Сообщалось,
что вертолет упал в ущелье после того, как при посадке задел
лопастями землю.
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