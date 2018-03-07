Глава государства отметил, что в Украине не создан рынок электроэнергии

"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, цены для населения не должны повышаться ... Я сомневаюсь, что в апреле - по крайней мере мне об этом ничего неизвестно - эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф - ред) будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, вероятно, парламента" , - сказал Президент в интервью украинским телеканалам в среду вечером, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

Он отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.

"Да, надо внедрять европейские нормы. Так, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которой стоят подписи тех, кто имеет непосредственное отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательство парламента и правительства, не Президента" , - добавил он.

Как известно, RAB-регулирование - это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "издержки плюс".