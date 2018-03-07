Члены «Армии Ислама» пригрозили, что не оставят авиабазу в Хмеймиме в покое.

Сирийские повстанцы из группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») взяли на себя ответственность за падение российского Ан-26 возле аэропорта Хмеймим 6 марта. Их заявление цитирует ливанское издание Ad-Diyar. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«5 членов» Армии Ислама «смогли пробраться на территорию воздушного коридора, которым пользуются российские самолеты на базе в Хмеймиме. Когда самолет снизился до высоты 100 м, мы открыли по нему огонь из пулеметов и сбили его», — говорится в заявлении.

Повстанцы сообщили также, что это — ответ за действия российских войск в Восточной Гуте. «Мы поразили самолет, перевозивший 30 российских военных. Они прибыли, чтобы убивать людей в Сирии», — говорится далее.

Члены «Армии Ислама» пригрозили, что не оставят авиабазу в Хмеймиме в покое. «После того, как российские воздушные войска бомбят нас таким грубым способом, каждый российский офицер, или солдат, или инженер, каждая военная база России будет мишенью для наших ударов», — заканчивается послание.

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