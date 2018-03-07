Как известно, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2"

В Германии Президент планирует обсудить вопрос строительства "Северного потока-2".

"В ближайшие дни, в течение двух-трех недель, я собираюсь посетить Германию. Я приветствовал Германию с наконец-то формированием коалиции. Уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема ("Северный поток-2", - ред.) будет в повестке дня наших переговоров" , - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, трансляцию которого вел "112 Украина" .

Как известно, к омпания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил, что его страна поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2" .