|Порошенко: В течение двух-трех недель нарушу в Германии вопрос "Северного потока-2"
|07.03.2018 21:46
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Как известно, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2"Президент Украины Петр Порошенко собирается в ближайшие недели посетить Германию.
Фото: president.gov.ua
В Германии Президент планирует обсудить вопрос строительства "Северного потока-2".
"В ближайшие дни, в течение двух-трех недель, я собираюсь посетить Германию. Я приветствовал Германию с наконец-то формированием коалиции. Уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема ("Северный поток-2", - ред.) будет в повестке дня наших переговоров", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, трансляцию которого вел "112 Украина".
Как известно, компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.
Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил, что его страна поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2".
Напомним, что строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность - 55 млрд куб. м ежегодно. Проект реализует российский "Газпром" вместе с Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.