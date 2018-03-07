Специалисты международной аудиторской компании Эрнст Янг считают, что претензии ГФС к компании Филипп Моррис Украина безосновательны, передает со ссылкой на .

ГФС требует от производителя заплатить более 500 млн. грн. налогов за якобы неправомерное применение таможенного режима переработки, который позволил компании экспортировать готовую продукцию в Японию. По мнению весомых международных экспертов, претензия фискалов о неправомерности применения договоров купли-продажи не имеет отношения к контролю соблюдения условий таможенного законодательства. Об этом говорится в блоге менеджера компании Эрнст и Янг Роберта Зельди.

Эксперты считают, что значительный потенциал Украины как мирового производственного хаба, тормозится как несовершенством законодательства, так и необоснованными преследованиями фискалами компаний, которые на практике применяют такой режим. Режим переработки на таможенной территории предусматривает освобождение от внутренних украинских налогов сырья, используемого для изготовления продукции на экспортный заказ. Такой режим позволяет загрузить производственные мощности, создать качественные рабочие места с условиями труда мирового уровня, наполнить местные и государственный бюджеты налогами с доходов работников и работодателей.

Специалисты отметили несколько законодательных факторов, которые затрудняют распространение режима таможенной переработки и тормозят развитие целых отраслей украинской экономики. Так, если в странах-членах ЕС отчетности по использованном сырье в режиме таможенной переработки происходит во время таможенного оформления готовой продукции, украинское законодательство требует "предвидеть" и задокументировать заранее количество сырья и готовой продукции. Требование "четких показателей" делает невозможным работу по индивидуальным заказам клиентов.

Кроме того, валютное регулирование Нацбанка по таможенной переработке является устаревшим и не дает возможность применять договоры купли-продажи.

Наконец, сами фискалы безосновательно преследуют компании, которые все же получили необходимые разрешения таможенной службы, и создают атмосферу агрессивного неприятия режима таможенной переработки, который мог бы стать локомотивом украинского промышленного производства. ГФС до сих пор не отозвала свое незаконное решение о доначислении более 500 млн. грн. налогов к Филип Моррис Украина несмотря на позицию таможенного департамента, министерств экономики, финансов, налогового комитета Верховной Рады и совета бизнес-омбудсмена.

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