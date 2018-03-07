Российский президент похвастался развертыванием новых ракет на фоне шпиономании и холодной войны, пишет журналист Эммануэль Гриншпан на страницах Le Figaro.

5 марта Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, призвав своих бывших коллег продолжить усилия по предотвращению «иностранных попыток, нацеленных на получение политической, экономической и военной информации», информирует svodka.net.

1 марта Владимир Путин заявил о том, что Россия развернула четыре вида нового ядерного оружия, не имеющего аналогов в мире, способного пробить любую оборону и отныне способного обеспечить его стране стратегическое превосходство, передает автор статьи.

Дата, выбранная Владимиром Путиным для его выступления 1 марта перед Федеральным собранием, не оставляет никаких сомнений в электоральном характере военных достижений. Эта ежегодная речь традиционно произносится в начале декабря. Настойчивость Путина в описании России, окруженной американскими противоракетными комплексами, нацелена на преувеличение внешних угроз. Генерируя страх, он надеется консолидировать вокруг себя общественное мнение, считает Гриншпан.

«В ходе президентской кампании Владимир Путин позиционировал себя не столько как кандидат (он не участвует ни в одних дебатах), сколько как военачальник. Он акцентирует на этом внимание во время всех своих поездок в провинцию, посещений военных заводов, он везде заявляет о российском ядерном превосходстве и о нейтрализации несметного числа иностранных шпионов. Такое поведение позволяет ему расширить, насколько это вероятно, разрыв, отделяющий его от остальных кандидатов. Однако из-за этого возникает риск еще больше углубить пропасть между Россией и ее геополитическими соперниками», — пишет журналист.

Читайте: Рейтинг Путина упал в главных городах России

Поигрывая ядерными мускулами, Владимир Путин выступает в роли высшего заступника всех россиян, гаранта суверенитета против тех, кто «пытается нам навязать свои условия, думая, что мы никогда не поднимемся», полагает Гриншпан.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов ставит под сомнение развертывание нового оружия, о котором объявил Путин, и даже считает оценку угрозы необоснованной: «То есть в реальности стратегической угрозы, которую Путин решил парировать, спуская миллиарды на разработку средств ее нейтрализации, пока просто не существует, и с большой долей вероятности она не появится никогда. Но военные и ВПК легко убедили президента, что такая угроза есть и нужно бросить все силы и ресурсы на ее отражение».

Эксперт проводит историческую параллель с кризисом евроракет. В речи Владимира Путина «частично заимствуется стилистика Юрия Андропова, выступившего в 1983 году с блистательным, но оказавшимся нежизнеспособным советским военным ответом на развертывание американских ракет средней дальности в Западной Европе», отмечает Фролов.

Читайте: Важное событие, которое Путин использует для пропаганды против Украины

Блеф это или нет, но гонка вооружений уже ложится тяжелым грузом на экономику и налогоплательщиков России. Однако на данный момент два соперника Путина, выступающие против его внешней политики, собирают менее 5% голосов, комментирует Гриншпан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира