|Катя Осадча у золотій короні з"явилась на прем"єрі мультика (ФОТО)
|07.03.2018 21:54
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Саме сьогодні на великі екрани кінотеатрів вийшов український мультфільм "Руслан і Людмила", який покаже з нового боку улюблену історію. Головних героїв озвучили Надя Дорофеєва та Позитив, вони ж написали саундтрек для мультику.
На прем'єру до зірок приєдналася й Катя Осадча зі "Світським життям", обравши замість звичного капелюшка красиву корону. Що ж, справжня принцеса, хоч і не викрадена!
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