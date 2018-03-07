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Катя Осадча у золотій короні з"явилась на прем"єрі мультика (ФОТО)
07.03.2018 21:54
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Саме сьогодні на великі екрани кінотеатрів вийшов український мультфільм "Руслан і Людмила", який покаже з нового боку улюблену історію. Головних героїв озвучили Надя Дорофеєва та Позитив, вони ж написали саундтрек для мультику.

На прем'єру до зірок приєдналася й Катя Осадча зі "Світським життям", обравши замість звичного капелюшка красиву корону. Що ж, справжня принцеса, хоч і не викрадена!

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Бер 2018 р. о 10:01 PST



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Бер 2018 р. о 10:02 PST


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