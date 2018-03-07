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Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины в глазах всего мира, - Порошенко
07.03.2018 21:54
Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины в глазах только мира, - Порошенко
Президент убежден, что Россия понесла имиджевые потери
Президент Петр Порошенко заявил, что благодаря акции "#Прикрути" Украина укрепилась в имидже надежного партнера в глазах стран Евросоюза и только мира.
Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины в глазах всего мира, - Порошенко Фото: slovoidilo.ua

Президент убежден, что для России конфликт вокруг газового транзита стал имиджевой потерей.

"Посмотрите, как реагирует мир - Украина, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям, Украина, заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства. И Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж", - подчеркнул Порошенко, передает "112 Украина".

Это повлияет и на реализацию проекта "Северный поток-2", уверен Президент. Ему будет сложно получить поддержку между европейцев в ситуации, когда Россия пытается использовать газ не как обыкновенный товар, а как средство политического давления.

Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал инициативу НАК "Нафтогаз Украины" и призвал украинцев "сплотиться против очередной провокации Кремля".

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