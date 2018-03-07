Президент убежден, что Россия понесла имиджевые потери

Президент убежден, что для России конфликт вокруг газового транзита стал имиджевой потерей.

"Посмотрите, как реагирует мир - Украина, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям, Украина, заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства. И Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж" , - подчеркнул Порошенко, передает "112 Украина" .

Это повлияет и на реализацию проекта "Северный поток-2", уверен Президент. Ему будет сложно получить поддержку между европейцев в ситуации, когда Россия пытается использовать газ не как обыкновенный товар, а как средство политического давления.

Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.