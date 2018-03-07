Ученые использовали одну из наиболее распространенных разновидностей антиоксидантов антоцианидинов цианидин-3−рутинозид.

Вещество, в больших количествах содержащееся в лесных ягодах, овощах, фруктах и красном вине может уничтожать раковые клетки, не нанося ущерба здоровым клеткам крови, информирует svodka.net.

По мнению ученых из Медицинской школы Питтсбургского университета, это химическое соединение может лечь в основу новых, менее токсичных препаратов для лечения некоторых форм лейкоза и лимфомы.

В своем исследовании ученые использовали одну из наиболее распространенных разновидностей антиоксидантов антоцианидинов цианидин-3−рутинозид (C-3−R), полученный из ежевики. Как выяснилось, воздействие небольших концентраций C-3−R в течение 18 часов приводило к гибели 50% колонии клеток миелоидного лейкоза. Увеличение концентраций антиоксиданта вызывало гибель всех злокачественных клеток. PКлеточные линии других разновидностей лейкоза и лимфомы реагировали на C-3−R сходным образом.

Изучая механизм воздействия C-3−R на злокачественные клетки, исследователи установили, что данное вещество приводит к аккумуляции в митохондриях клеток активных соединений кислорода, что, в свою очередь, запускало процесс запрограммированной гибели клеток апоптоза. В то же время, воздействие C-3−R на нормальные клетки крови не приводило к подобному эффекту: напротив, как и другие антиоксиданты, C-3−R защищал клетки от негативного воздействия свободных радикалов.

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По словам одного из авторов исследования доктора Сяо-Мин Иня (Xiao-Ming Yin) наличие C-3−R в продуктах естественного происхождения дает основания рассчитывать на то, что это вещество не опасно для человека даже в больших концентрациях. Таким образом, оно представляет точный интерес как возможная основа для новых, менее токсичных по сравнению с современными средствами химиотерапии рака, лекарств. В ближайшем будущем исследователи намерены воспроизвести антираковые свойства цианидин-3−рутинозида в экспериментах на животных.

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