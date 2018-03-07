Товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии украинские футболисты проведут на стадионе в Испании, вмещающем 7,3 тыс. зрителей. Матч состоится на стадионе в Марбелье Фото: marbella-fc.com Это будет первый поединок украинской команды в 2018 году.Матч с командой из Саудовской Аравии состоится на вмещающем 7,3 тыс. зрителей муниципальном стадионе испанского города Марбелья.Перед матчем состоится пресс-конференция главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко.В Испанию команда отправится из Харькова, где 19 марта соберется на учебно-тренировочные сборы.27 марта украинцы проведут следующую товарищескую встречу – против сборной Японии.Саудовская Аравия и Япония примут участие в чемпионате мира 2018 года в РФ.Сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть турнира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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