Министерство иностранных дел Российской Федерации пригрозило Украине проблемами из-за признания судом неконституционным языкового закона Колесниченко-Кивалова.

Об этом заявила представитель России Мария Захарова, передает со ссылкой на .

Она заявила, что закон "мешает радикал-националистам насаждать в стране украинизацию, без учета наличия людей разных национальностей, которые по факту своего рождения говорят на другом языке". А отменой закона Конституционный суд якобы подыгрывает "радикал-националистам".

Украину Захарова назвала "многонациональным образованием". И заявила, что "забвение этих элементарных истин ничего кроме проблем не создаст", а также "до добра не доведет".

"Дальше будет еще хуже. Просто нужно заглянуть в историю", - отметила Захарова

28 февраля признал закон "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции. Он действовал с 10 августа 2012 года.

Документ предоставлял в 13 регионах Украины русскому языку статус регионального, который практически приравнивал его к государственному. Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, которым в конкретном регионе говорит не менее 10% жителей.

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