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Палестинцы могут иметь самоуправление, однако ответственность за
безопасность должна лежать на Израиле, заявил премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху. Нетаньяху: Нам нужно широкое воздушное
пространство, которое бы простиралось над палестинской территорией
Фото: Премьер-министр Израиля / Facebook "Я не хочу видеть
палестинцев гражданами Израиля и не хочу, чтобы они были подданными
Израиля. Я хочу решение, в котором у них есть все полномочия,
необходимые им для управления, чтобы при этом ни одна из них не
являлась угрозой для нас. Это означает, что при любом варианте
соглашения земли к западу от реки Иордан, в том числе палестинские
населенные пункты, должны находиться под израильским военным
контролем. Общая ответственность за безопасность будет лежать на
Израиле", – отметил он.Нетаньяху подчеркнул, что аэропорт
Бен-Гурион в Израиле находится примерно в 10 секундах лета от
западного берега реки Иордан, следовательно израильское воздушное
пространство не может кончаться над ним."Нам необходимо более
широкое воздушное пространство, которое бы простиралось над
палестинской территорией. То, что верно в отношении надземного
пространства, также верно в отношении наземного пространства, и как
выясняется – в свете террористических туннелей, даже подземного.
Израиль должен нести общую ответственность за безопасность района к
западу от реки Иордан", – рассказал премьер-министр.Он
пояснил, что в подобной ситуации нельзя предоставить полный
суверенитет Палестине."Очень важно, чтобы Израиль отвечал за
безопасность, иначе все развалится. И Палестинская автономия
развалится. В каждый регион, который оставляли наши военные силы,
приходил радикальный ислам. Мы вышли из Ливана, и эту территорию
заполнили Иран и "Хезболла". Мы вышли из Газы, в нее вошли Иран и
ХАМАС. Если мы оставим без военного контроля западный берег или
значительную часть региона, как предполагают различные варианты
мирного плана, эту территорию займет ХАМАС, то есть Иран или ИГИЛ,
и это станет катастрофой для мира", – предупредил
Нетаньяху.Израильский премьер отметил, что палестинцы хотят не свое
государство по соседству с Израилем, а государство на месте
Израиля."Я думаю, на горизонте появилась новая надежда, которую я
никогда прежде не видел, и она не имеет никакого отношения к
палестинцам, а связана с арабским миром. В связи с постоянно
растущей иранской угрозой. Я бы сказал, что почти все арабские
страны не видят больше в Израиле врага, а видят основного союзника
в противостоянии исламскому фундаментализму, во-первых, в лице
ИГИЛ", – рассказал он.Нетаньяху рассказал, что израильская
разведка помогла предотвратить десятки крупных терактов ИГИЛ, в том
числе попытку сбить самолеты крупных авиакомпаний, в том числе
арабских."В конечном счете мы сможем изменить ситуацию. Я не думаю,
что это произойдет прямо сейчас, но не отрицаю, что это может
произойти. Раньше мы говорили, что как только заключим мир с
палестинцами, нормализуются отношения с арабским миром. Я думаю,
все работает наоборот. Нормализация отношений с арабским миром
приведет к изменению палестинской позиции", – подытожил он.
https://www.facebook.com/PMORUS/posts/1444627255647412
6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал
Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США
в этот город.18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета
Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия
Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла
делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза
ООН, в том числе и Украина.21 декабря Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от
изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США,
Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы
Острова, Палау и Того.24 декабря президент Гватемалы Джимми
Моралес сообщил о намерении перенести посольство своей страны
из Тель-Авива в Иерусалим.Израиль занял восточную часть Иерусалима
после войны 1967 года и считает весь город своей столицей.
Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим
столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас
находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть
базируется в Рамалле.
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