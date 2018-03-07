Палестинцы могут иметь самоуправление, однако ответственность за безопасность должна лежать на Израиле, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Нетаньяху: Нам нужно широкое воздушное пространство, которое бы простиралось над палестинской территорией Фото: Премьер-министр Израиля / Facebook "Я не хочу видеть палестинцев гражданами Израиля и не хочу, чтобы они были подданными Израиля. Я хочу решение, в котором у них есть все полномочия, необходимые им для управления, чтобы при этом ни одна из них не являлась угрозой для нас. Это означает, что при любом варианте соглашения земли к западу от реки Иордан, в том числе палестинские населенные пункты, должны находиться под израильским военным контролем. Общая ответственность за безопасность будет лежать на Израиле", – отметил он.Нетаньяху подчеркнул, что аэропорт Бен-Гурион в Израиле находится примерно в 10 секундах лета от западного берега реки Иордан, следовательно израильское воздушное пространство не может кончаться над ним."Нам необходимо более широкое воздушное пространство, которое бы простиралось над палестинской территорией. То, что верно в отношении надземного пространства, также верно в отношении наземного пространства, и как выясняется – в свете террористических туннелей, даже подземного. Израиль должен нести общую ответственность за безопасность района к западу от реки Иордан", – рассказал премьер-министр.Он пояснил, что в подобной ситуации нельзя предоставить полный суверенитет Палестине."Очень важно, чтобы Израиль отвечал за безопасность, иначе все развалится. И Палестинская автономия развалится. В каждый регион, который оставляли наши военные силы, приходил радикальный ислам. Мы вышли из Ливана, и эту территорию заполнили Иран и "Хезболла". Мы вышли из Газы, в нее вошли Иран и ХАМАС. Если мы оставим без военного контроля западный берег или значительную часть региона, как предполагают различные варианты мирного плана, эту территорию займет ХАМАС, то есть Иран или ИГИЛ, и это станет катастрофой для мира", – предупредил Нетаньяху.Израильский премьер отметил, что палестинцы хотят не свое государство по соседству с Израилем, а государство на месте Израиля."Я думаю, на горизонте появилась новая надежда, которую я никогда прежде не видел, и она не имеет никакого отношения к палестинцам, а связана с арабским миром. В связи с постоянно растущей иранской угрозой. Я бы сказал, что почти все арабские страны не видят больше в Израиле врага, а видят основного союзника в противостоянии исламскому фундаментализму, во-первых, в лице ИГИЛ", – рассказал он.Нетаньяху рассказал, что израильская разведка помогла предотвратить десятки крупных терактов ИГИЛ, в том числе попытку сбить самолеты крупных авиакомпаний, в том числе арабских."В конечном счете мы сможем изменить ситуацию. Я не думаю, что это произойдет прямо сейчас, но не отрицаю, что это может произойти. Раньше мы говорили, что как только заключим мир с палестинцами, нормализуются отношения с арабским миром. Я думаю, все работает наоборот. Нормализация отношений с арабским миром приведет к изменению палестинской позиции", – подытожил он. https://www.facebook.com/PMORUS/posts/1444627255647412 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина.21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того.24 декабря президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о намерении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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