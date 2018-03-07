|Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн грн
|07.03.2018 22:10
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дар чиновник получил от гражданки Украины Лидии ПоночовныйНачальнику отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сделали дар в денежной форме в размере 1066779 гривен.
Фото: newskraine.com.ua
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости".
В сообщении отмечается, что дар чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовной.
Напомним, что заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец получил от отца в дар Лексус накануне нового года.
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