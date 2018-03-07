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Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн грн
07.03.2018 22:10
Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн грн
дар чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовный
Начальнику отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сделали дар в денежной форме в размере 1066779 гривен.
Начальнику отдела прокуратуры Крыма подарили 1 млн грн Фото: newskraine.com.ua

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости".

В сообщении отмечается, что дар чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовной.

Напомним, что заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец получил от отца в дар Лексус накануне нового года.

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