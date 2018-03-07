дар чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовный

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости" .

В сообщении отмечается, что дар чиновник получил от гражданки Украины Лидии Поночовной.