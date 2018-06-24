В России подтвердили украинское гражданство Сенцова, - адвокат Российское ведомство предоставило справку Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецком округа Министерства юстиции Российской Федерации выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, удостоверяющее, что Олег Сенцов - гражданин Украины. Фото: hromadske.ua Об этом в Facebook сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. "Осужденный Сенцов А. Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10.2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997", - говорится в справке. Фото: Дмитрий Динзе | facebook.com Напомним, украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России до 20 лет тюрьмы, не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальную просьбу к президенту России Владимира Путина о помиловании Сенцова. В Кремле объяснили проблему с обменом Сенцова

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