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В России подтвердили украинское гражданство Сенцова, - адвокат
24.06.2018 23:26
В России подтвердили украинское гражданство Сенцова, - адвокат
Российское ведомство предоставило справку
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецком округа Министерства юстиции Российской Федерации выдало справку консульству Украины в Екатеринбурге, удостоверяющее, что Олег Сенцов - гражданин Украины.
В России подтвердили украинское гражданство Сенцова, - адвокат Фото: hromadske.ua
Об этом в Facebook сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
 
"Осужденный Сенцов А. Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10.2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997", - говорится в справке.

Фото: Дмитрий Динзе | facebook.com

Напомним, украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России до 20 лет тюрьмы, не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
 
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальную просьбу к президенту России Владимира Путина о помиловании Сенцова.
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