Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО «Скорзонера» к Национальному банку Украины и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования.

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Предметами ипотеки является имущество в городе Яремче Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт «Буковель», информирует svodka.net.

Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркингах и другом имуществе.

По данным госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО «Скорзонера» – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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Согласно судебным материалам, в августе 2017 НБУ обратился к ООО «Скорзонера» с требованием погасить задолженность ПриватБанка по договору рефинансирования на 2,6 млрд грн. При этом НБУ отмечал, что в случае невыполнения требования обратит взыскание на переданное в ипотеку имущество. Свои требования к ООО «Скорзонера» Нацбанк мотивировал непогашением финучреждением указанного долга.

Удовлетворяя иск ООО «Скорзонера» о расторжении ипотечных договоров, суд принял во внимание официальное предостережение заместителя главы НБУ для ПриватБанка о недопустимости сокращения долга финучреждения по рефинансированию, поскольку это может привести к сопроводительному уменьшению объема ответственности поручителей и уменьшить шансы на достижение приемлемых условий реструктуризации корпоративного кредитного портфеля банка и структуры обеспечения.

По заключению суда, этот факт является свидетельством «обоснованности утверждений истца относительно нежелания НБУ по спорным правоотношениям принять надлежащее исполнение обязательства от ПриватБанка» с целью получения выполнения такого обязательства за счет имущества залогодателя (истца по делу)».

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Суд также отметил, что при наличии средств ПриватБанка на счетах в НБУ, регулятор имел все правовые основания для списания в бесспорном порядке таких средств в счет погашения задолженности по рефинансированию.

Судьи акцентировали внимание на том, что после национализации ПриватБанка НБУ потерял фактический интерес в погашении банковского долга самим финучреждением.

«То есть имеют место обстоятельства, при которых общее поведение должника и кредитора создает угрозу потери истцом как имущественным поручителем принадлежащего ему на праве собственности имущества, в то время, как существует реальная возможность исполнения должником взятых на себя по кредитному договору обязательств», — говорится в сообщении.

Напомним, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что ПриватБанк еще в 2016 году перед национализацией получил в собственность от своих заемщиков ряд активов в рамках погашения кредитной задолженности. Речь шла в том числе и о Буковель.

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