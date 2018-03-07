По словам журналиста Романа Бочкалы, на активиста "Стоп корупції" Валерия Аирини напали четыре человека, у одного из которых была монтировка, а у другого – металлическая труба. У Аирини сотрясение мозга и ушибы Фото: Роман Бочкала / Facebook "Четверо поджидали его у подъезда. У одного была монтировка, у другого металлическая труба. Спасло Валеру то, что он умеет постоять за себя – повалил одного из нападавших и бросился убегать. На ситуацию обратили внимание прохожие – нападавшие ретировались. Сейчас Валера в больнице", – рассказал он.По словам журналиста, у активиста сотрясение мозга и множественные ушибы.Бочкала отметил, что активисты "перешли дорогу" местному прокурору, главе таможни и контрабандистам."Недавно мы были с Валерой у руководства НАБУ и ГПУ – по поводу коррупции в Черновицкой области. На днях Валерий планировал провести пресс-конференцию, обзванивал журналистов. Будем выяснять, кто клиент. Догадываемся, кто именно из вышеперечисленных. Тем более что одного из нападавших Валера узнал", – подытожил он. https://www.facebook.com/bochkala/posts/1803457166373331 Глава местного отделения "Стоп корупції" Николай Петиченко сообщил порталу "СтопКор", что напавшие передали Аирини "привет от Игоря Васильевича". По его словам, так зовут первого заместителя прокурора Черновицкой области Игоря Мустеца."Мы более чем уверены, что нашего коллегу заказали местные правоохранители-коррупционеры, а набег совершили их приспешники", – заявил Петиченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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