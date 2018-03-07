|В Сети показали новый флагман от LG
|07.03.2018 22:19
|
В Сети были опубликованы рендеры флагмана LG G7, составленные с учетом последних утечек о смартфоне. Изображения демонстрируют гаджет с "монобровью" наподобие той, которую получил X. Также устройство имеет экран практически во всю лицевую панел, пишет со ссылкой на .
Рендеры обнародовали сайт Technobuffalo и дизайнер @VenyaGeskin1. Составлены они были с учетом последний утечек.
В "вырезе" вверху экрана расположены фронтальная камера и датчики. Дигональ дисплея будет 6 дюймов, а дозволение - 3120×1440 пикселей.
Также гаджет вероятно оснастят двойной камерой с разрешением 16+16 Мп с дополнительным широкоугольным модулем и процессор Snapdragon 845.
Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.
Ранее сообщалось, что на выставке MWC 2018 представили .