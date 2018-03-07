В Сети были опубликованы рендеры флагмана LG G7, составленные с учетом последних утечек о смартфоне. Изображения демонстрируют гаджет с "монобровью" наподобие той, которую получил X. Также устройство имеет экран практически во всю лицевую панел, пишет со ссылкой на .

Рендеры обнародовали сайт Technobuffalo и дизайнер @VenyaGeskin1. Составлены они были с учетом последний утечек.

В "вырезе" вверху экрана расположены фронтальная камера и датчики. Дигональ дисплея будет 6 дюймов, а дозволение - 3120×1440 пикселей.

Также гаджет вероятно оснастят двойной камерой с разрешением 16+16 Мп с дополнительным широкоугольным модулем и процессор Snapdragon 845.

Объем оперативной памяти составит от 4 до 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.

Ранее сообщалось, что на выставке MWC 2018 представили .

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