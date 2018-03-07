Жительница Австралии Джейд Лоуренс узнала о том, что беременна, за 15 минут до появления ребенка на свет. 27-летную женщину в больницу привез ее молодой человек Курт Стюарт. Она жаловалась на резкие боли в животе и была уверена, что у нее аппендицит.

«Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», – рассказала она, информирует svodka.net.

После осмотра врачи сообщили паре, что девушка беременна, а боли вызваны схватками. Через 15 минут родился здоровый мальчик, которого назвали Джаксом.

Примечательно, что у пары уже растет двухлетняя дочь. Тем не менее женщина утверждает, что симптомов беременности у нее не было, а сделанные за последние несколько месяцев тесты давали отрицательный результат.

Помимо этого, женщина сообщила, что страдает синдромом поликистозных яичников, при котором часто возникают трудности с зачатием.

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Молодые люди признались, что до сих пор не могут отойти от шока и очень рады рождению малыша.

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