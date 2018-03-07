В случае, если этот безумец развяжет третью мировую войну, то единственное преимущество россиян перед всем миром будет только в величине кладбища.

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Вчера наткнулся на один Российский сайт. Под статьями комментарии. Все они примерно одного уровня, информирует svodka.net.

Вот, например: «Говорите, Путин такой-сякой, а у нас все спокойно, дети ходят в школу, тепло в квартирах. Снаряды у нас не рвутся, а рвутся в других местах».

Ясно. Это мы просто так хотим пострелять друг в друга!

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И теперь вопрос — каким должен быть Путин?

Он плоть от плоти своего народа. Я вообще не понимаю, зачем столько внимания уделяют речам Путина о наличии в России «сверхмощного» оружия?

Во-первых, он большой врунишка. Во-вторых, эта речь предназначена в основном для внутреннего потребления.

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Скоро выборы. Вы забыли, как взлетел его рейтинг после оккупации Крыма? Ведь россияне уже десятки веков верят в торжество силы, а не в силу законов. У России только два союзника — армия и флот. Этой цитате больше 200 лет.

Поэтому меня удивляет то внимание к хвастливой речи Путина о «сверхмощном» оружии. Скажите, а зачем оно нужно?

Разве при существующих разнообразных средствах доставки ядерных зарядов США и Россия не могут уничтожить друг друга по десять раз подряд? Разве не мог это сделать СССР? Но в Союзе понимали, что и их могут уничтожить часто. Поэтому подписывались договора о сокращении ядерного потенциала.

Не могу поверить, что Путин этого не понимает! Да и в отличие от Советского Союза у Путина и его камарильи все самое ценное находится за границей — начиная от детей и кончая яхтами, недвижимостью и деньгами. Он будет уничтожать сам себя? И даже если у него и есть какой-то «марсианский проект» сверхмощного оружия — что из этого?

Это президент «самой духовной страны» грозит уничтожить весь мир?

Тоже мне — обрубок Чингисхана. Да все он прекрасно понимает! Но большинство его народа, одурманенного старый пропагандой превосходства русской нации, никак не хочет понять, что в случае, если этот безумец развяжет третью мировую войну, то единственное преимущество россиян перед всем миром будет только в величине кладбища.

Но он не развяжет. Россией руководит КГБ. Оно работает сигналами. А вдруг кто-то испугается! А не испугались — и не надо.

Я не сомневался, что и в случае с разрывом договора по поставкам газа с Украиной, был дан определенный сигнал Западу. А вдруг Запад испугается, что останется без поставок газа, и безотлагательно будет строить Северный поток. Не получилось — и не надо.

Это каким надо быть, простите, «дебилом», чтобы не понимать, что за год до окончания договора о поставках газа Украине подача в Стокгольмский суд ничего не может решить. Такие дела рассматриваются в течение 2-3 лет.

Какие выводы из этого?

1. Запад в конце-концов все же должен понять, что газ и нефть России — это не только бизнес, но и оружие мощнее ядерного. И если они хотят жить спокойно, то должны наоборот препятствовать желанию России монополизировать свои поставки.

2. Западу необходимо более решительно искать новые пути поставок нефти и газа, чтоб «зеленые «человечки» не появились на их территории.

3. Запад должен задуматься над тем, что в России своих ребят не ценят, пусть умирают за …Путина, то есть за Родину. А Родина там, где скажет КГБ. Украина, Сирия…, потом Польша, Литва, Германия. Какая разница, сколько погибнет.. «Бабы новых нарожают».

4. Украине следует готовиться к длительному противостоянию с Россией.

Все больше и больше материальных ресурсов тратит Россия на создание нестабильной обстановки в Украине. Это видно хотя бы и по числу российских троллей в соцсетях. Это видно и по их уровню системной ненависти и злости, которые никогда не были присущи в такой степени украинцам.

Да, надо бороться с коррупцией, но конкретными действиями и законами, а не с гранатами в руках возле Рады.

Гранаты нужны на фронте.

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