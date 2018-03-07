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Волкер о российской аннексии Крыма: Пришло время подумать, как сделать нашу позицию жестче
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07.03.2018 22:34
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Ситуация с оккупированным Крымом похожа на ситуацию с войной на
Донбассе, только без боевых действий на полуострове, отметил
спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Волкер
считает важным, что аннексия Крыма не признается Фото: Генеральний
штаб ЗСУ / General Staff of the Armed / Facebook "Важно, что США,
ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма.
Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу
позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и
бизнес-контакты с этой территорией", – сказал американский
политик.По словам Волкера, ситуация с Крымом похожа на ситуацию с
Донбассом, только без боевых действий в случае с полуостровом.По
информации "Укринформа", в Варшаве Волкер обсуждал конфликт на
Донбассе с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и
председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским.Весной
2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на
Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции
Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами.
Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.2
марта 2018 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год
введенные в 2014 году санкции в отношении России за ее агрессию в
Украине. Срок действия предыдущего решения истекал 6 марта.По
оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов,
только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3
млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о
санкциях
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