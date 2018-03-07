Ситуация с оккупированным Крымом похожа на ситуацию с войной на Донбассе, только без боевых действий на полуострове, отметил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Волкер считает важным, что аннексия Крыма не признается Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed / Facebook "Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", – сказал американский политик.По словам Волкера, ситуация с Крымом похожа на ситуацию с Донбассом, только без боевых действий в случае с полуостровом.По информации "Укринформа", в Варшаве Волкер обсуждал конфликт на Донбассе с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским.Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.2 марта 2018 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год введенные в 2014 году санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Срок действия предыдущего решения истекал 6 марта.По оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о санкциях Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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