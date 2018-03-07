Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже изменят в честь прав женщин

В преддверии международного женского дня на Эйфелевой башне в Париже появится световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В среду вечером на башне, считающейся самым узнаваемым символом французской столицы, будет светиться надпись "Maintenant On Agit", означающая в переводе: "Настало время действовать". Именно так называется французская организация, которая отстаивает права женщин.

Ожидается, что перед этим министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго выступят с речью вместе с активистами организации, чтобы поддержать это движение в борьбе с насилием в отношении женщин.