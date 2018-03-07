Марш за отставку президента Петра Порошенка, запланированный на 18 марта, будет самым лучшим подарком президенту Владимиру Путину в день его выборов.

Об этом пишет журналист Айдер Муждабаев в блоге на "Українська правда", передает со ссылкой на .

"Уважаемые лидеры оппозиционных сил, члены политсоветов политических движений и партий. Скажите, пожалуйста: вы, когда назначали дату митинга за отставку Порошенко, на календарь смотрели? Если нет, то посмотрите, пожалуйста, сейчас.

18-го марта, которое в объявлено "Днём воссоединения с Крымом", Путин будет пытаться максимально вытереть ноги об Украину и всё мировое общество. Он умышленно проводит голосование за себя именно в этот день. И, скорее только, сам проголосует в Крыму, на оккупированной украинской земле", - напоминает он.

Если марш проведут, это покажет, что по-настоящему ответственной оппозиции в стране нет

"Это несчастный день для крымских татар, обернувшийся многими жертвами, лишениями, несчастьями. За прошедшие 4 года только этого не счесть. И если уж где-то уместно проводить в этот день массовую акцию в Украине то только на Чонгаре. С требованием освободить Крым, прекратить преследования крымских татар, вернуть Украине её законную территорию, а нам родину. Чтобы весь мир видел, что украинцы, независимо от их внутриполитических взглядов, помнят об аннексии и никогда её не простят. И готовы все вместе бороться за возвращение Крыма", - объяснил журналист.

Он призвал политиков перенести дату марша.

"В тот день, когда Путин будет праздновать свой запланированный "триумф", когда несгибаемые крымские татары, патриоты Украины в Крыму будут бойкотировать этот циничный фарс, нельзя проводить митинг за отставку Порошенко. Как вы ни относитесь к нему, неважно, это просто нельзя, и всё. Если же это произойдёт, то покажет, что по-настоящему ответственной оппозиции в стране нет... Я уж не говорю, что это будет лучший дар российской пропаганде и лично Путину", - отметил Муждабаев.

Ранее прежний председатель Одесской Михеил Саакашвили призывал украинцев выйти на марш за отставку президента Петра Порошенко 18 марта на Майдане Независимости. Марш анонсировал "Рух нових сил".

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