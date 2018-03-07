Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что потерпевший крушение в Чечне вертолет Ми-8 упал с обрыва высотой 150 метров после резкого порыва ветра. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кадыров рассказал про обстоятельства падения вертолета в Чечне Фото: ЕРА "Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, два пограничника успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой 150 метров упал в пропасть", – рассказал он.Глава Чечни уточнил, что вертолет принадлежал пограничному управлению, которое базируется в Тусхарое Итум-Калинского района Чечни. Он вылетел оттуда, чтобы отвезти пограничников на заставу. Единственный выживший на борту вертолета военнослужащий находится в стабильно тяжелом состоянии."Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации, если состояние бойца позволит, он будет перевезен в госпиталь в Москву", – подытожил Кадыров.Вертолет Ми-8 упал в ущелье Хангихой (Республика Чечня) 7 марта. Сообщалось, что вертолет при посадке задел лопастями землю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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