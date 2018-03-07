Военные протестовали против событий в Киеве, где 3 марта разогнали палаточный городок.

Винницкие военные отказались от президентских наград. Возмущенные действиями властей во время разгона палаточного городка под стенами Верховной Рады участники АТО созвали на внеочередную сессию местных депутатов, информирует svodka.net.

Сессию пытались открыть дважды, но большинство собрать так и не смогли. Даже после часового ожидания из 84 местных депутатов зарегистрировалось лишь 29.

Присутствующие участники АТО пришли в ярость из-за игнорирования их требований и сорвали с себя президентские награды. «Я поддерживаю своих побратимов, которых жестоко избили. Я не хочу иметь такую награду, подписанную президентом», — заявил Вильгельм Кройц.

«Я кровью заплатил за эту награду. Я воевал, но за что я воевал? За этих депутатов, которые не пришли? Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», — попросил Виктор Хомяк.

Читайте: Найден авианосец USS Lexington, затонувший 76 лет назад

Сводка.нет - Новости Украины и Мира