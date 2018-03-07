В Одессе возле рынка «Привоз» полицейские открыли стрельбу по иностранцам-нелегалам, которые пытались скрыться на авто и совершили наезд на правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, информирует svodka.net.

На рынке проводилась операция «Мигрант». Полицейские заметили в автомобиле подозрительных мужчин и решили проверить их документы. На просьбу выйти из авто мужчины попытались скрыться на своем авто и наехали на полицейских. В результате происшествия трое правоохранителей травмировались.

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Для остановки автомобиля с нарушителями полицейские открыли стрельбу из травматического оружия. Правонарушителей — 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года – задержали и доставили в Приморский отдел полиции.

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Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений.

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