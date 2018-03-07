Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский в одной записке признался в совершении преступления, а в другой – отрицает свою вину. Россошанский написал две записки по поводу убийства Ноздровской Фото: ЕРА Правоохранители нашли записки во время осмотров места происшествия 10-го и 17 января. В одной из них Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой отрицает свою причастность к преступлению, говорится в материалах дела.Во время допроса подозреваемый сказал, что написал их "лично без постороннего давления" и адресовал жене и дочери.Россошанский рассказал правоохранителям, что записку с отрицанием своей вины он написал "с целью избежания ответственности и в связи с тем, что судебная и правоохранительная системы Украины несовершенны и ангажированы".В Нацполиции утверждают, что в записках изложены обстоятельства совершения Россошанским преступления.В постановлении суда говорится, что следствие обратилось в суд с просьбой предоставить образцы почерка Россошанского, чтобы подтвердить авторство записок и определить его состояние во время их написания.Суд удовлетворил ходатайство, предоставив доступ следователям к документам, написанным Россошанским в СИЗО.Юрист Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога до 8 марта.Адвокаты подозреваемого считают, что их подзащитный мог оговорить себя.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что на теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского. 5 марта суд продлил срок содержания под стражей Россошанскому. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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