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Россошанский написал две записки противоположного смысла в связи с убийством Ноздровской
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07.03.2018 23:06
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Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
в одной записке признался в совершении преступления, а в другой –
отрицает свою вину. Россошанский написал две записки по поводу
убийства Ноздровской Фото: ЕРА Правоохранители нашли записки во
время осмотров места происшествия 10-го и 17 января. В одной из них
Россошанский признается в убийстве правозащитницы, а в другой
отрицает свою причастность к преступлению, говорится в материалах
дела.Во время допроса подозреваемый сказал, что написал их "лично
без постороннего давления" и адресовал жене и дочери.Россошанский
рассказал правоохранителям, что записку с отрицанием своей вины он
написал "с целью избежания ответственности и в связи с тем, что
судебная и правоохранительная системы Украины несовершенны и
ангажированы".В Нацполиции утверждают, что в записках изложены
обстоятельства совершения Россошанским преступления.В постановлении
суда говорится, что следствие обратилось в суд с просьбой
предоставить образцы почерка Россошанского, чтобы подтвердить
авторство записок и определить его состояние во время их
написания.Суд удовлетворил ходатайство, предоставив доступ
следователям к документам, написанным Россошанским в СИЗО.Юрист
Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1
января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По
данным Нацполиции, женщина умерла от множественных
колото-резаных ран.8 января полиция задержала по подозрению в
убийстве ее односельчанина Россошанского. По данным следствия, он
убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта
в селе Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело
сбросил в реку, а одежду сжег.В полиции заявили, что причастность
Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле
Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому.
Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия
преступления.9 января Вышгородский райсуд Киевской области по
ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под
арест без права залога до 8 марта.Адвокаты подозреваемого
считают, что их подзащитный мог оговорить себя.Генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что на теле Ноздровской
обнаружены следы ДНК не только Россошанского. 5 марта суд
продлил срок содержания под стражей Россошанскому.
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