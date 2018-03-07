|Зірка "Голосу країни" здивувала шанувальників ніжним треком (ВІДЕО)
|07.03.2018 23:13
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Відома за першим сезоном "Голосу країни" співачка Наталія Гордієнко повернулась до творчості після довгої перерви, презентувавши одразу і трек, і відеороботу на нього.
Знімання відео на пісню "Тільки тебе" відбувалися на Кіпрі. Режисером став Максим Тужилін.
"Насправді музику я не залишала. Просто через певні обставини стало істотно менше публічних виступів і нового матеріалу. Мені є що сказати слухачеві та глядачеві. Вірю, що любов і добро переможуть, і хочу про це співати. Без ванільних текстів і рожевих окулярів – про справжні жіночі емоції. Я хочу поділитися власним відчуттям світу і спробувати зарядити позитивними емоціями тих, хто гостро відчуває їхню нестачу", - сказала Гордієнко.
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