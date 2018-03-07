Руководство Северной Кореи согласилось на требования проститься со своим ядерным оружием и приступить к прямым переговорам с представителями США.

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Оперативные планы военных всегда являются секретной информацией, до которой добраться почти невозможно. Это тем более справедливо, когда вооруженные силы имеют устойчивую структуру и традиции. В этом смысле такие планы американских военных и вовсе тема закрытая, тем не менее, некоторые детали деятельности ВС США, попавшие в открытую прессу, говорят о том, что машина пришла в движение и, скорее только, это движение осуществляется в направлении Северной Кореи. Как мы помним, до сих пор ядерная программа Пхеньяна находится в состоянии точки кипения, и в связи с этим могут произойти самые драматичные события, информирует svodka.net.

Похоже на то, что у такой возможности существуют вполне понятные временные рамки. Очевидно, что Олимпиада, только что прошедшая в Южной Корее и традиционно перешедшая в параолимпийские игры, стала последней возможностью для хомячка Ына что-то решить со своими ядерными игрушками. Собственно говоря, олимпийские игры стали фоном для интенсивных переговоров представителей Северной и Южной Кореи.

В результате, в прессе появились сообщения, диаметрально противоположные по смыслу. Часть сообщений гласила о том, что руководство Северной Кореи согласилось на требования проститься со своим ядерным оружием и приступить к прямым переговорам с представителями США о процедуре добровольной денуклеаризации. С другой стороны, разведывательные спутники зафиксировали подозрительную активность на одном из ядерных реакторов Северной Кореи, что идет вразрез предыдущим заявлениям.

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Тем временем, в регионе светятся АУГ ВМФ США, последняя из которых впервые за долгие десятилетия нанесла визит в один из портов Вьетнама. Но авианосные группы барражируют в регионе уже несколько месяцев, то отдаляясь от возможного ТВД, то приближаясь к нему близко. Но в этом океанском балете появились некие новые элементы.

Как мы писали ранее, свою базу покинула Expeditionary Strike Group 7 в составе десантного USS Wasp (LHD-1) и эсминцев класса Arleigh Burke USS Dewey (DDG 105) и USS Sterett (DDG 104). Эта группа двинулась на Запад, в направление Японии.

5 марта с базы ВМФ США в Сан Диего в том же направлении отбыла подобна же группа во главе с USS Essex (LHD 2). Разница между этим кораблем и одноклассником Wasp заключается в составе бортовой авиагруппы, поскольку Wasp уже штатно имеет новейшие F-35В. Но обе эти группировки несут, на своем борту, контингент морской ппехоты, назначение которой понятно без комментариев. Предположительно, эти группировки подтягиваются в район проведения учений ВМФ США и Японии, проходящее близко от ее берегов. А там прямо сейчас находятся: USS Antietam (CG 54), USS Кертис Уилбур (DDG 54), USS Benfold (DDG 65), USS Mustin (DDG 89), JS Fuyuzuki (DD-118) и ряд подповерхностных и других специальных подразделений и несколько субмарин.

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Суммарного залпа только ракетных эсминцев, которые оперируют в этом районе, может быть довольно, чтобы поставить крест не только на ядерной программе КНДР, но и на всей ее промышленности. Но в случае начала операции на место событий подойдут 2-3 авианосца со своим эскортом из двух-трех эсминцев и крейсера.

Такого массового передвижения ударных группировок ВМФ США не было давно и вот теперь эта активность нарастает и по расстоянию, которое отделяет группировки морской пехоты с местом американско-японских учений, они аккурат подойдут к окончанию пара олимпийских игр.

А тем временем США ввели самые жесткие за всю историю их применения экономические санкции в отношение КНДР и анонсировали досмотр всех судов, идущих в направление Северной Кореи.

В общем, толстяку в этот раз не отвертеться. Либо он реально попрощается с ЯО, либо станет законной мишенью для охотников, которые уже вышли в гонку за его головой.

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