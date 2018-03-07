В Украине к лету доллар может подешеветь до 25,5-25,8 грн. Правда после этого снова вырасти.

Доллар с января подешевел почти на 2,5 грн. Так, 22 января установил курс доллара на уровне 28,9 грн. Сегодня, 7 марта доллар стоит 26,34 грн, передает со ссылкой на .

Главная причина укрепления гривни - новости о "газовой победе" Украины над Газпромом. Также повышение учетной ставки Нацбанком.

"Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривну. Положительным фактором выступит приток валюты под участие в приватизации и победа Нафтогаза в Стокгольме. обязали выплатить Украине $ 2,56 млрд. Поступление этих средств на время снимет необходимость кредита . Сдержать укрепления гривны может сильный доллар, если повысит ставку более чем на 0,25%", - заявил аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

По словам аналитиков, вполне вероятно, что снизит учетную ставку на 1-1,5%. Тогда курс снова пойдет вверх до 27 грн за долл.

"До конца года возможна резкая девальвация до 30 гривен за доллар. Учитывая, что в госбюджете заложено среднегодовой курс доллара 29,3 гривен", - рассказал директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов.

С 2010 года реальные зарплаты украинцев выросли на 25-72%. Больше только зарплаты выросли у жителей Винницкой (72%), Волынской (70%) и Закарпатской (69%) областей. Реальные заработные платы меньше выросли в Луганской (25%), Харьковской (46%) и Донецкой (47%) области.

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