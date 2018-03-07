19-летнему Николасу Крузу, который застрелил 17 человек и ранил еще
14 во время стрельбы в одной из школ Флориды, предъявили обвинения
по 34 эпизодам. Круз признал свою вину Фото: ЕРА Адвокат заявил,
что его подзащитный "глубоко обеспокоен и эмоционально сломлен". Он
отметил, что Круз признал свою вину, чтобы избежать смертной
казни.14 февраля 2018 года Круз совершил вооруженное набег на
школу во Флориде, в которой он ранее учился. Он убил 17
человек и ранил 14. Вскоре после нападения Круз был задержан.
Он признал свою вину.Президент США Дональд Трамп в ходе
встречи со школьниками, родителями и учителями школы, где произошла
стрельба, предложил вооружить учителей.18 февраля во Флориде в
ряде городов тысячи американцев вышли на акцию протеста с
требованием ужесточить контроль над оружием в США.
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