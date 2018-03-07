19-летнему Николасу Крузу, который застрелил 17 человек и ранил еще 14 во время стрельбы в одной из школ Флориды, предъявили обвинения по 34 эпизодам. Круз признал свою вину Фото: ЕРА Адвокат заявил, что его подзащитный "глубоко обеспокоен и эмоционально сломлен". Он отметил, что Круз признал свою вину, чтобы избежать смертной казни.14 февраля 2018 года Круз совершил вооруженное набег на школу во Флориде, в которой он ранее учился. Он убил 17 человек и ранил 14. Вскоре после нападения Круз был задержан. Он признал свою вину.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со школьниками, родителями и учителями школы, где произошла стрельба, предложил вооружить учителей.18 февраля во Флориде в ряде городов тысячи американцев вышли на акцию протеста с требованием ужесточить контроль над оружием в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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