7 марта в Бердичеве Житомирской области попрощались с восемью местными жителями, которые погибли от отравления угарным газом, передает со ссылкой на .

Прощание с умершими произошло на территории Бердичевской центральной городской больницы. Организацию похорон взял на себя городской совет.

"В нашу бердичевскую семью пришло большое человеческое горе, страшная трагедия. Смерть унесла жизни всей семьи Калинчуков. Горе пришло в семью Ясельских, Пухальских. А в каждую бердичевскую семью пришла скорбь, печаль и сочувствие", - отметил во время церемонии прощания с умершими городской голова Василий Мазур, передает "Бердичевский взгляд".

В одном из частных домов Бердичева 5 марта нашли мертвыми 8 человек. Это супруги, владельцы жилья, их двое детей, двое внуков. Погибли также двое гостей - девушка сына и бывшая соседка. Соседка обратила внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры. Она также отметила из квартиры исходит чудный запах.

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