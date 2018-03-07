"П...здец – это целая страна". Российский музыкант Лебединский представил песню-пародию
07.03.2018 23:22
Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский (Профессор
Лебединский) представил свою новую песню под названием "П...здец –
это я". Он опубликовал клип в своем аккаунте в YouTube. Текст песни
изобилует нецензурными выражениями. "П...здец – это целая страна",
– поет музыкант, в то время как исполняющие роли массовки в клипе
несут портреты экс-руководителя СССР Иосифа Сталина, экс-главы
нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента РФ Владимира
Путина. | Скриншот: Алексей Лебединский / YouTube видео
Видео: Алексей Лебединский / YouTube