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"П...здец – это целая страна". Российский музыкант Лебединский представил песню-пародию
07.03.2018 23:22
Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский (Профессор Лебединский) представил свою новую песню под названием "П...здец – это я". Он опубликовал клип в своем аккаунте в YouTube. Текст песни изобилует нецензурными выражениями. "П...здец – это целая страна", – поет музыкант, в то время как исполняющие роли массовки в клипе несут портреты экс-руководителя СССР Иосифа Сталина, экс-главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента РФ Владимира Путина.   | Скриншот: Алексей Лебединский / YouTube видео Видео: Алексей Лебединский / YouTube

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