Radar Tech вместе с УкрСиббанком запускает Fintech-акселератор

Команда технологического кластера Radar Tech, два года организующая с "Киевстаром" проект "Телеком-акселератора" и осенью добавившая к нему акселератор аграрных инвестиций вместе МХП, заявила о запуске подобного проекта для Fintech-стартапов с УкрСиббанком.

"Запускаем еще один корпоративный акселератор! На этот раз Fintech!!!", – написала член команды Юлия Порошенко на своей странице в Facebook в среду.

По словам другого учредителя Radar Tech Максима Бахматова, новая акселерационная программа стартует уже с 26 марта этого года, и тогда станут известны ее детали.

Технологический кластер Radar Tech был создан командой в составе управляющих партнеров инновационного парка Unit.city М.Бахматова и Максима Яковера, соучредителя и управляющего партнера GrowthUP Group Дениса Довгополого, консультанта компании McKinsey Ю.Порошенко, эксперта по поддержке телеком практики в BCG Юлии Мироновой и гендиректора креативного пространства "Часопыс" Елены Калибабы.

УкрСиббанк основан в 1990 году, его основным акционером с долей в 60% является BNP Paribas S.A (Франция), а еще 40% принадлежит европейскому банку реконструкции и развития.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов УкрСиббанк занимал 7-е место (42,977 млрд грн) на украинском рынке.