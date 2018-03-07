7 марта к правоохранителям Житомирской области поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 42-летнего жителя города Коростеня. По данным полиции, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас его спасают медики.

Об этом сообщает локальный отдел коммуникации полиции, передает со ссылкой на .

"Около 4 утра мужчина позвонил своей матери и сообщил, что намерен покончить с собой. А уже через 2 часа его госпитализировали медики с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.

Мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина. Известно, что пострадавший является депутатом Житомирского областного совета. Правоохранители начали уголовное производство. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, речь идет о Сергее Грищенко, члена фракции "Укроп". Раньше занимался предпринимательской деятельностью. По словам коллеги политика от фракции Виталия Науменко, Грищенко пришел в себя и сказал, что выстрел был случайным.

В Хмельнике Винницкой области 30-летний полицейский застрелился возле участка. С ранением головы его забрала "скорая". В больнице милиционер скончался.

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