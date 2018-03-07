В одной из квартир двухэтажного дома с печным отоплением была закрыта вытяжка

"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире на улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела - мужчины и женщины" , - сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП во Львовской области Светлана Добровольская.

Предварительно установлено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, на втором этаже также было обнаружено мертвую собаку. Отмечается, что дом - двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.