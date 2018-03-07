|Во Львове от угарного газа погибли три человека
|07.03.2018 23:30
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В одной из квартир двухэтажного дома с печным отоплением была закрыта вытяжкаВечером 7 марта во Львове от отравления угарным газом погибли три человека.
Фото: 1news.zp.ua
"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире на улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела - мужчины и женщины", - сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП во Львовской области Светлана Добровольская.
Предварительно установлено, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.
По данным пресс-службы Львовского горсовета, на втором этаже также было обнаружено мертвую собаку. Отмечается, что дом - двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.
Напомним, что вчера подобная трагедия случилась на Житомирщине. В Бердичеве погибли восемь человек, отравившись угарным газом. В квартире нашли тела мужа и жены, собственников жилья, двух их взрослых детей (1990 и 1997 годов рождения), двух внуков - 3-летнего мальчика и девочку-младенца.