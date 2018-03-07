Суд отказался удовлетворить иск фармкомпании "Сервье Украина" к АМКУ по делу о взыскании 1,6 млн грн штрафа

Хозяйственный суд Киева отказал фармкомпании "Сервье Украина" (Киев) в удовлетворении иска к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) по делу о взыскании с компании штрафа в сумме 1,695 млн грн, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в соцсети Facebook.

"Коллегия судей Хозяйственного суда города Киева после почти 14-месячного рассмотрения судебного дела отказала ООО "Сервье Украина" в удовлетворении иска о признании недействительным решения комитета от 29 сентября 2016 года № 448-р в части, касающейся этого общества", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, АМКУ решением от 29 сентября 2016 года оштрафовал французскую фармацевтическую компанию "Сервье Украина" и ее украинских дистрибьюторов на общую сумму 3,627 млн грн за завышение стоимости лекарственных препаратов в 2011-2012 гг. При этом "Сервье Украина" была оштрафована на 1,695 млн грн, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, Лтд." (Киев) оштрафовано на 179 тыс. грн за согласованные антиконкурентные действия по установлению контроля над рынками лекарственных препаратов, украинские дистрибьюторы "БаДМ" – на 902,6 тис грн, "А'СТА" – на 423,5 тыс грн, "Альба Украина" – на 399,9 тис грн, и "Людмила-Фарм" – 25,7 тис грн за антиконкурентные действия в сфере госзакупок.

Ранее Хозяйственный суд Киева после почти годового рассмотрения судебного дела отказался удовлетворить иск совместного украинско-эстонского предприятия ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" о признании недействительным решения АМКУ.

Кроме того, Киевский апелляционный хозяйственный суд 2 ноября 2017 года оставил без удовлетворения апелляционную жалобу "БаДМ" и оставил без изменения решение Хозсуда Киева от 22 мая 2017 в судебном деле по иску ООО "БаДМ" о признании недействительным решения АМКУ от 29 сентября 2016 года в части, касающейся ООО "БаДМ".