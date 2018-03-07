В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, наподобие той, что они делали в Украине после Майдана

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии. Это не соответствует тому, на что, как представляется, ожидают западные лидеры в этих театрах военных действий, говорится в исследовании "Российская военная выправка: военный порядок сухопутных сил", проведенном американским аналитическим центром Institute for the Study of War, информирует "Голос Америки" .

Лидеры НАТО все больше предупреждают об опасности обычной войны против стран Балтии, или даже Западной Европы. Однако, российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, наподобие той, что они делали в Украине после Майдана.

За период с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы, чтобы поддержать быстрое механизированное набег с севера и востока Украины, отмечают аналитики.

Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам.

Аналитики призвали США и союзников переоценить возможные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украиной от возможной российской агрессии.