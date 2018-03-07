К пособникам выборов в Крыму будет применены санкции - Зеркаль

В отношении людей способствовавших проведению выборов президента России в аннексированном Крыму будет применен санкционный режим, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборанты, которые принимают участие в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов... это будет санкционный режим", - сказала она в эфире " " в среду.

По ее словам санкционный режим будет сложно применить непосредственно к людям принимавшим участие в голосовании в аннексированном Крыму из-за отсутствия технической возможности отследить кто конкретно принимал участие в голосовании.