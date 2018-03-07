|
В Европарламенте заявили о необходимости снизить зависимость от поставок нефти и газа из авторитарной России
|
07.03.2018 23:46
|
Депутаты Европарламента заявили, что действия российского
"Газпрома" против Украины являются доказательством использования
газа как средства политического давления со стороны России. В
Европарламенте хотят в среднесрочной перспективе отказаться от
российского газа Фото: ЕРА Представители комитета отметили, что в
среднесрочной перспективе Евросоюз должен отказаться от поставок
энергоресурсов из стран с авторитарными режимами."Мы глубоко
обеспокоены решением "Газпрома" от 1 марта 2018 года остановить
поставки предоплаченного газа в Украину, а также следующими
заявлениями "Газпрома" по выходу из контракта с "Нафтогазом". Это
еще одно доказательство инструментализации поставки газа и
использования его как средства политического давления Российской
Федерацией и может иметь последствия для энергетической
безопасности ЕС", – заявили европейские парламентарии.Депутаты
также призвали стороны "Нафтогаз", "Газпром" и Еврокомиссию как
можно раньше начать трехсторонние консультации, чтобы "преодолеть
эту напряженную ситуацию".28 февраля 2018 года Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера,
что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже
обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет
подана до конца марта.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира