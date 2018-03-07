Депутаты Европарламента заявили, что действия российского "Газпрома" против Украины являются доказательством использования газа как средства политического давления со стороны России. В Европарламенте хотят в среднесрочной перспективе отказаться от российского газа Фото: ЕРА Представители комитета отметили, что в среднесрочной перспективе Евросоюз должен отказаться от поставок энергоресурсов из стран с авторитарными режимами."Мы глубоко обеспокоены решением "Газпрома" от 1 марта 2018 года остановить поставки предоплаченного газа в Украину, а также следующими заявлениями "Газпрома" по выходу из контракта с "Нафтогазом". Это еще одно доказательство инструментализации поставки газа и использования его как средства политического давления Российской Федерацией и может иметь последствия для энергетической безопасности ЕС", – заявили европейские парламентарии.Депутаты также призвали стороны "Нафтогаз", "Газпром" и Еврокомиссию как можно раньше начать трехсторонние консультации, чтобы "преодолеть эту напряженную ситуацию".28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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