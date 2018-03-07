У России есть все возможности сделать прорыв в повышении производительности труда, для этого надо выйти из Вашингтонского консенсуса, в частности из американского патентного права, считает экономист Василий Колташов.

К 2060 году Россия еще больше отстанет от США — "эталона" по уровню жизни. Такое мнение выразили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Без реформ ВВП на душу населения в России вырастет в ближайшие 12 лет только на 0,7 процента, прогнозируют экономисты. Мешает низкая производительность труда, которая последние годы не росла вовсе, а в 2018–2030 годах ускорится только до 0,5 процента. Эксперты советуют России повышать производительность труда через реформу госуправления, увеличение продолжительности обучения в школах и снижение торговых тарифров.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, экономисты ОЭСР голословно утверждают, что "в США все будет хорошо, а в России будет все плохо": "Это странное утверждение, поскольку российская экономика на протяжении последних лет развивается в связке с процессами в мировой экономике".

"Положим, в Китае экономика растет, в Индии еще возможен рост, но в большинстве стран стагнация. В Евросоюзе практически депрессивный застой. Если посмотреть на США, их рост ВВП действительно равен росту государственного долга и расходам на его обслуживание. И никто не говорит, что у американцев слишком высокая зарплата и слишком низкая пропорционально зарплате производительность труда, что их продукция совершенно ", — сказал "Правде.Ру" Василий Колташов.

По мнению экономиста, Россия может обеспечить рост экономики, если обеспечит развитие собственных производственных мощностей. На это направлена политика импортозамещения, которая приведет к расширению ассортимента экспорта: "Нам надо импортировать только то, что необходимо. То есть не куриное мясо из Америки, как делали во времена Бориса Ельцина, а, например, оборудование, которое пока мы не можем сами производить".

Эксперты ОЭСР дают "абсолютно вредоносные советы", заметил Василий Колташов в интервью "Правде.Ру". Эпоха свободной торговли закончилась, теперь надо драться на мировом рынке, следовательно "торговые пошлины нужно держать высоко и надо безжалостно воевать с контрабандой".

"Суперважное — мы должны отказаться подчиняться правилам Вашингтонского консенсуса и начать их демонтировать. Надо отказаться подчиняться американскому патентному праву. Начав войну санкций, американцы нарушили все существовавшие правила свободной неограниченной торговли, потому что политика не имеет права вторгаться в торговлю. Поэтому нам наплевать на вашингтонские патенты. Мы должны иметь полную свободу использования технологий, и тогда мы быстрее преодолеем отставание в производительности труда", — заметил знаток "Правды.Ру".

По его словам, о снижении роли государства в экономике, западные эксперты говорят на всех площадках. "Это они имеют в виду наше государство, но не свое. Их государство в нашу экономику может вмешиваться сколько угодно. Если только сейчас попытаться их советами воспользоваться, то российская экономика просто рухнет. И любая экономика рухнет, потому что время таких рецептов прошло", — резюмировал Василий Колташов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Как "Правда.Ру", консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовало в 2017 году доклад под названием "Мир в 2050 году". Эксперты спрогнозировали, что к этому времени российская экономика станет сильнейшей в Европе.

Справка. Вашингтонский консенсус — тип макроэкономической политики, который в конце XX века был рекомендован руководством МВФ и Всемирным банком к применению в странах, "испытывающих финансовый и экономический кризис". Советы этим странам отражали общую позицию администрации США, главных международных финансовых организаций — МВФ и Всемирного банка, а также ведущих американских аналитических центров.





Экономика России скоро удивит «золотой миллиард»

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