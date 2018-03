Скотланд-Ярд в рамках антитеррористического расследования рассмотрит смерть жены и сына российского шпиона, — The Times Практически нет сомнений, что ФСБ по приказу Путина мстила экс-агенту Сергею Скрипалю — сначала убийствами жены и сына. А теперь была совершена попытка отравить его самого и дочь… svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Для Скрипаля настал сложный период после смерти его сына, 44-летнего Александра, который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге. «Работающая в семье уборщица вчера сообщила, что он скончался во время отпуска из-за печеночной недостаточности», — пишет издание. В России его смерть не расследовали. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net. Жена Скрипаля Людмила умерла в возрасте 59 лет в 2012 году — спустя два года после обмена шпионами. В ее свидетельстве о смерти говорится о диссеминированной карциноме эндометрия. «Их смерти и обстоятельства, при которых они произошли, теперь будет включены в расследование», — сказал изданию источник. Читайте: Испания выдала России бизнесмена, укравшего полмиллиарда рублей у ФСБ BBC также сообщила, что в последние два года скончался старший брат Скрипаля. Как рассказал «Русской службе» один из родственников, Скрипаль считал, что российские спецслужбы придут за ним. Родственник сказал: «Он знал, что это плохо закончится — его не оставят в покое», — передает The Times. «Скрипаль с женой и дочерью жили вместе в доме в Солсбери, который он купил в 2011 году», — говорится в статье. Его дочь в 2014 году работала в Holiday Inn в Саутгемптоне, а после переезда в Москву — в PepsiCo Russia. Читайте: "ОРЛО" захлестнула волна жестоких убийств, - "ИС" В 2013 году Юлия Скрипаль в Facebook, по-видимому, поддержала пост, критикующий Владимира Путина. «В записке, написанной будто бы ребенком, говорилось, что он — «худший президент в мире» и заслуживает тюрьмы. Скрипаль прокомментировала: «Мило», — сообщает издание. Женщина, которая, с ее слов, была в детстве лучшей подругой Скрипаль, описала ее так: «Она — замкнутый человек и очень дружелюбный». На вопрос, опасалась ли Скрипаль за свою жизнь или жизнь отца, она ответила: «Я об этом никогда не слышала, но может быть». Собеседница The Times указала на прошлое Скрипаля: «Потому что он раскрыл конфиденциальную информацию из Министерства иностранных дел, где он работал». В общем, практически нет сомнений, что ФСБ по приказу Путина мстила экс-агенту Скрипалю — сначала убийствами жены и сына. А теперь была совершена попытка отравить его самого и дочь…

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика что его сына скрипаля скрипаль Теги: новости мира