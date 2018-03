Отравление российского шпиона-перебежчика в Британии: ничто не забыто По теме: Сегодня в Лондоне состоится заседание специального комитета по чрезвычаным ситуациям из-за событий с бывшим сотрудником ГРУ России Сергеем Скрипалем и его дочерью. Расследованием отныне занимается антитеррористическая полиция Великой Британии - из-за "необычных обстоятельств" дела, передает со ссылкой на . История с отравлением в Великобритании российского шпиона-перебежчика и его дочери может иметь серьезные последствия. Что произошло 4 марта в Великобритании с подозрением на отравление в больницу попали прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его спутница. 66-летнему мужчине и вдвое младшей женщине стало плохо в торговом центре. Обоих пострадавших доставили в больницу Солсбери в тяжелом состоянии. Специалисты в защитных костюмах начали обеззараживание территории торгового центра. В тот же день двое занимавшихся делом полицейских попали в больницу. Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Том Симондс. По его словам, симптомы отравления следующие: зуд в глазах и проблемы с дыханием. В дом Скрипаля около пяти вечера, то есть сразу после инцидента, прибыла полиция. И с тех пор не выходила из дома. Соседи называют Сергея Скрипача дружелюбным человеком. Рассказывают, что несколько лет назад умерла его жена. "На скамейке была пара, старший мужчина и девушка. Она опиралась на него, похоже, что теряла сознание. Выглядело так, будто они приняли что-то очень сильное, - рассказала журналистам BBC зритель события в торговом центре Фрея Черч. По ее словам, Скрипль делал странные движения руками и смотрел в небо. "Они выглядели как в отключке. Я не уверена, что смогла бы им помочь ", - отметила Фрея. Вечером в понедельник полиция наведалась в итальянский ресторан Zizzi, расположенный неподалеку от парка, где потерял сознание Скрипаль. По предварительным данным, именно в Zizzi Скрипаль с дочерью заходили за некоторое время до того, как потеряли сознание. Чем отравили Английской полиции еще не удалось установить отравляющее вещество. Однако предполагают, что это мог быть специфический анестетик фентанил. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут сразу несколько авторитетных британских изданий. В частности, The Guardian. Хотя The Times пишет, что версия отравления фентанилом не является основной. Фентанил применяют как анальгетик в анестезиологии. Он более как в 100 раз сильнее героина. Фентанил использовали во время захваченного террористами центра в Москве на Дубровке в 2002 году, сообщает The Daily Mail. Британские СМИ сообщили, что российский экс-ГРУшник Скрипаль опасался за свою жизнь. За день до отравления обратился в полицию. По словам родственников бывшего разведчика, он считал, что российские спецслужбы в любой момент могут за нього взяться. Резонанс Британия решительно ответит, если установится причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в парламенте сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пишет Reuters. "Сейчас много спекуляций в тревожном деле об инциденте в Солсбери, где 66-летний мужчина Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии. Несмотря на то что это неправильно делать предварительные выводы в расследовании, я хочу успокоить парламент. Если будут найдены доказательства причастности государства, тогда правительство ее Величества соответственно и решительно отреагирует", - сказал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что к российской власти никто не обращался с просьбой помогать в расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем. "Произошла трагическая ситуация, но мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано", - заявил Дмитрий Песков. Кто такой Скрипаль Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении, ушел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управлении делами российского . В декабре 2004-го арестован . Его обвинили в сотрудничестве с британской разведкой. Инкриминировали госизмену. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован в 1995 году. Российские власти считают, что даже после освобождения он передавал секретные данные, получаемые от бывших соратников. В 2006 году был приговорен в России за государственную измену. В 2010-м помилован вместе с тремя другими россиянами. Впоследствии их обменяли на задержанных в российских агентов. Скрипаль живет в Великобритании. По данным источников BBC, близких к спецслужбам Великобритании, Скрипаль иногда приходил в секретную разведывательную службу МИ6, читал курсантам лекции о ГРУ в военной академии. Работал консультантом. Вполне вероятно, что Юлия Скрипач недолюбливала Путина, пишет британский таблойд The Daily Mail. В ноябре 2013 года один из ее друзей разместил в Facebook письмо: "Я хочу посадить в тюрьму Владимира Путина, потому что я думаю, что он худший президент в мире. Он украл столько денег, что они могут прокормить маленькую голодающую страну". Дочь Скрипача переехала в Лондон в 2010 году, когда ее отец получил политическое убежище в Великобритании. Полковник и его семья через два года въехали в особняк на окраине Солсбери. За дом с четырьмя спальнями стоимостью 350 тысяч фунтов было уплачено наличными, ранее он принадлежал полиции Уїлтшира, отмечается в материале. Каковы будут последствия Чем бы ни закончилась история с отравлением, она может иметь серьезные последствия, прокомментировал событие Gazeta.ua киевский политолог Александр Палий. По его словам, это напоминает историю с убийством в 2006 году в Великобритании бывшего сотрудника России Александра Литвиненко. Разведчик-беглец умер в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Британские следственные органы и эксперты тогда заявили, что за отравлением Литвиненко стоит , российское правительство и сам . "Никаких сомнений нет в том, кто это сделал. Тем более к годовщине смерти Сталина (5 марта. - gazeta.ua)", - убежден Палий. "Британия традиционно предоставляла убежище беглецам из России еще со времен Герцена, но сейчас это убежище недостаточно безопасно. Аналогичный случай был и в Украине, когда почти год назад был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. После убийства Степана Бандеры (15 октября 1959 в Мюнхене Богдан Сташинский из специального пистолета выстрелил в лицо Степану Бандере струей раствора цианистого калия по указанию КГБ. - gazeta.ua) советские спецслужбы почти отказались на пару десятилетий от громких убийств на Западе, для улучшения имиджа режима. Очевидно, сейчас у Путина такой имидж, что испортить его нелегко. Очевидно, ответ со стороны Запада обязательно будет ", - говорит Палий. Говорит, случай со скрипачом интересен тем, какие последствия он будет иметь в плане отношений России и Запада. "Думаю, будет усиление военных расходов Запада и интенсификация работ по ", - отметил Александр Палий. По мнению харьковского политолога-международника Тимура Андриевского, отравление Скрипача это карательная акция, наказание за "измену" и сигнал своим российским сотрудникам, что ни один перебежчик не выживет. "Сложно комментировать "шпионские игры", ведь фактических данных мало. Исходя из доступной информации я могу сделать только один осторожный вывод. В сети я наткнулся на комментарий информатора ВВС с английской секретной службы, указавшего, что год назад при загадочных обстоятельствах на отдыхе в России погиб сын Скрипаля. Возвращение тела погибшего, по мнению разведчиков, было удачным поводом выяснить местонахождение его отца. Зачем же отравлять? По моему мнению, Скрипаль уже рассказал все, что ему было известно. Поэтому это, скорее только, карательная акция наказание за "измену" и сигнал своим российским сотрудникам, что ни один перебежчик не выживет. Во-вторых, это акция устрашения. Последние российские "провалы" с допингом на Олимпиаде, наркотики в аргентинском посольстве подрывают и так смешной авторитет России. Это можно рассматривать как попытку показать, что они еще что-то могут. Если подозрения подтвердятся и это станет вторым громким делом после убийства Литвиненко, это будет означать, что Россия будет расширять свою и без того многочисленную агентуру в Европе для дальнейшего расшатывания. А Европа должна понимать, что они являются целью агрессии ", - считает Андриевский. "Это сообщение, адресованное своим разведчикам, чтобы они не рассчитывали на побег, - говорит знаток по вопросам евро-атлантического сотрудничества Игорь Козий. - Уничтожение российского разведчика и его семьи, прежде только, направлено на создание режима преданности Путину. Ничто не забыто, и никто не избежит ответственности основной лозунг. Запад будет изучать это как очередной прорыв системы защиты диссидентов". Отработанный сценарий В свое время писали, что Лондон, по сути, не ответил на громкое отравления полонием тогда уже гражданина Британии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Предполагали, что дело "замяли". Мол, должны реагировать на это как на применение ядерного оружия. Пусть и очень локальное. А такие претензии могли иметь непредсказуемые последствия. Поэтому Лондон не стал "ворошить" дальше. В марте 2013 года при не до конца выясненных обстоятельствах в Лондоне ушел из жизни бизнесмен Борис Березовский. В прошлом году вдруг умер в представитель России в Виталий Чуркин. Их судьбу чуть не повторил российский оппозиционный деятель, журналист и близкий товарищ убитого оппозиционера Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. 2 февраля 2017 он попал в реанимацию с отравлением. Западная пресса предположила, что Кара-Мурза мог быть отравлен. 