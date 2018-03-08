Суд отпустил харьковского соратника Медведчука на поруки

Киевский районный суд г.Харькова в среду избрал меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику в виде освобождения на поруки народного депутата.

"Суд отказал следователю, который ходатайствовал о мере пресечения в виде содержания под стражей и удовлетворил заявление народного депутата Немченко Василия Ивановича о взятии Лесика на поруки", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат А.Лесика Дмитрий Тихоненков.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что на определении следственного судьи будет подана жалоба. "Мы готовим апелляцию", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 5 марта 2018 года А.Лесик заявил, что ему хотят избрать меру пресечения по новому делу - о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. Он также опубликовал в Facebook копию первой и последней страницы ходатайства об избрании меры пресечения, из которого следует, что его хотят взять под стражу без возможности внесения залога.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области корреспонденту агентства Интерфакс-Украина подтвердили, что А.Лесику хотят избрать меру пресечения по новому делу.

"Своими умышленными противоправными и преступными действиями Лесик совершил в идеальной совокупности уголовные провонарушения-преступления, предусмотренные ч.2 ст.342 и ч.ст.345 УК Украины, т.е. сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось, ранее А.Лесику было объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести преступный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

15 декабря 2017г. А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя УСБУ в Харьковской области и продлил меру пресечения А.Лесику до 30 марта.

15 февраля 2018 года апелляционный суд области сократил ее срок до 2 марта.1 марта 2018 года суд в ходе подготовительного заседания решил вернуть обвинительный акт в прокуратуру и отказал в избрании А.Лесику меры пресечения. В тот же день он был освобожден из-под стражи.

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде.26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась борьба из-за георгиевской ленточки у него на одежде.