Боец ВСУ получил ранение при обстреле боевиками позиций у Красногоровки

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в среду снова не наблюдалось полного прекращения огня, поскольку боевики продолжают нарушать перемирие, в результате чего получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций наших защитников. На Донецком направлении соперник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

На других участках фронта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - проинформировали в штабе АТО.