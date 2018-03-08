Российский авантюризм вызывает растущее и болезненное несварение. И, кроме того, он маскирует глубинные очаги гниения в самой России. Г-н Путин — большой мастер рисовать фасады. Однако его русская деревня все меньше начинает походить на Путина и все больше на Потемкина.

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Если Си Цзиньпин — самый влиятельный человек в мире, то на втором месте совсем рядом с ним, согласно распространенной точке зрения, располагается Владимир Путин. Российский президент сделал свою оголенную до пояса мужественность синонимом возрождающейся России. Создается чувство, что г-н Путин играет на всех шахматных досках — от границ того, что Россия называет своим «ближним зарубежьем», до Ближнего Востока, от Европы до Америки. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Когда речь заходит о том, чтобы посеять сомнение по поводу демократии и увеличить раздор между американцев, то г-н Путин нас переигрывает. Кроме того, Россия сохраняет самый большой в мире ядерный запас, а также разрабатывает новые образцы вооружений, которыми г-н Путин счел уместным похвастаться во время произнесенной им на прошлой неделе речи о положении в стране — даже если его риторика намного опережала техническую реальность.

Однако в других местах российский авантюризм вызывает растущее и болезненное несварение. И, кроме того, он маскирует глубинные очаги гниения в самой России. Г-н Путин — большой мастер рисовать фасады. Однако его русская деревня все меньше начинает походить на Путина и все больше на Потемкина.

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Давайте начнем с Сирии. Верно то, что предпринятая в последний момент российская интервенция предотвратила падение президента Сирии Башара аль-Асада, а также сохранила единственный российский плацдарм на Ближнем Востоке. Однако закрыв своим пальцем брешь в плотине, г-н Путин уже не может его убрать, поскольку в таком случае г-н Асад просто утонет. Поэтому Россия оказалась втянутой в многочисленные конфликты, которые она не в состоянии контролировать — между режимом Асада и повстанцами, между турками и курдами, между возглавляемой Америкой коалицией и Ираном, между суннитами и шиитами. Этот кубик Рубика конфликтующих между собой интересов создает партнеров на одной стороне фронта и противников на другой.

Гражданская война в Сирии продолжает бушевать — медленно, но верно она становится все более смертоносной для российских войск, более вредной для репутации России и все большим бременем для ее ресурсов. Москва принимает активное участие в кровавой кампании г-на Асада, направленной против преимущественно суннитской оппозиции, и сегодня эти действий достигли нового уровня безнравственности из-за беспорядочных бомбовых ударов по мирному населению в Гуте, в пригороде Дамаска. Альянс Москвы с г-ном Асадом и с Ираном в ходе кровавой операции против суннитов может осложнить ее отношения с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива и с Турцией. Это может также вызвать недовольство у мусульман-суннитов в самой России, а также у их собратьев в Средней Азии и на Кавказе, и в результате поджигает бикфордов шнур терроризма, направленного против Москвы.

Г-н Путин настаивает на том, что все россияне, воюющие в настоящее время на земле в Сирии, являются наемниками. Однако американская разведка считает, что их деятельность контролирует Евгений Пригожин, известный и близкий к г-ну Путину олигарх, который выполняет приказы из Кремля, а также является одним из 13 олигархов, недавно обвиненных специальным прокурором США, проводящим расследование российского вмешательства в выборы 2016 года.

Российские боевики в Сирии — как солдаты регулярной армии, так и наемники — все чаще оказываются под созданным ими самими перекрестным огнем, в том числе в результате опрометчивой атаки на поддерживаемые американцами формирования в восточной Сирии, ведущие борьбу против Исламского государства. После того как американские военно-воздушные силы пришли им на помощь, около 200 россиян, вероятно, были убиты. А г-н Путин попытался замять эту историю, чтобы не признавать дома гибель этих людей — он постоянно говорит о том, что поставленная задача уже выполнена — и избежать риска возникновения прямого конфликта с Соединенными Штатами.

Сирия пока еще не превратилась для России в афганское болото, однако ее зыбучие пески все глубже и глубже ее засасывают.

Тем временем всплески национальной гордости по поводу захвата Путиным Крыма постепенно затихают, тогда как этот регион требует значительных средств из российской казны. Еще хуже то, что интервенция г-на Путина ускорила развитие тех процессов, которые он пытался предотвратить.

НАТО находится сегодня в значительно лучшей форме, чем когда либо ранее — не из-за запугиваний г-на Трампа, а в ответ на агрессию г-на Путина. Сегодня Североатлантический альянс имеет на регулярной ротационной основе военно-воздушные силы, наземные части и военные корабли вдоль российской границы, а его бюджет растет — частично вместе с постоянными вливаниями средств из Соединенных Штатов. Европейский Союз вернулся к вопросу об укреплении своих собственных оборонительных возможностей, и этот процесс был подстегнут угрозами г-на Путина и риторическим отказом Америки от своих обязательств в отношении обороны Европы.

Европейцы все более серьезно относятся к вопросам энергетической безопасности. Они увеличивают количество новых маршрутов, новых трубопроводов и источников получения энергоносителей, а также занимаются возобновляемой энергетикой. В результате г-ну Путину становится сложнее использовать нефть и природный газ в качестве стратегического рычага давления. Возглавляемые Америкой санкции, несмотря на нежелание г-на Трампа их ввести, наносят настоящий и постоянный убыток российской экономике.

Что касается сохранения влияния России на будущее Украины, то действия г-на Путина привели к отчуждению значительного большинства граждан ее страны, и такое положение сохранится в течение жизни нескольких поколений. Системная коррупция в настоящее время является более серьезным препятствием на пути движения Украины в Европу, чем Москва.

В определенной мере г-н Путин вовлекается в зарубежные авантюры, чтобы отвлечь внимание своего народа от процессов разложения внутри страны. Стагнация реформ, коррупция и клептократия оказывают свое разрушительное воздействие. Оппозиция подавляется, однако демонстрирует живучесть. Бывший вице-президент Джо Байден — в его команде я работал в качестве советника по национальной безопасности, — выступая в прошлом месяце на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал: «По всем объективным показателям, эта страна» находится в состоянии серьезного спада».

Парадокс в том, что Соединенные Штаты и Европа больше опасаются слабой России, чем сильной. Чем более шаткой становится ее положение, тем более жестко будет вести себя г-н Путин.

Но даже имея плохие карты, г-н Путин держит в своих руках козырь — речь идет о его дешевом, но очень эффективном вмешательстве в дела западных демократий.

Главная задача г-на Путина во время выборов 2016 года состояла в лишении легитимности наших институтов и натравливании американцев друг на друга. Г-н Трамп при каждом удобном случае говорит, что ни он, ни члены его избирательного штаба не замешаны в каком-либо заговоре. Специальный прокурор Роберт Мюллер разберется с этим вопросом.

Но каждый раз, когда г-н Трамп нападает на основные американские институты (разведывательное общество, ФБР, судьи, средства массовой информации, Конгресс), каждый раз, когда он очерняет какую-либо группу американцев (сами сделайте выбор), каждый раз, когда он распространяет лживые новости — он выполняет работу г-на Путина. Этот заговор существует и сегодня — и в этом величайший источник сокращающейся, но все еще очень опасной силы г-на Путина.

Энтони Блинкен — был заместителем госсекретаря в администрации Обамы. Является исполнительным директором Центра дипломатии и глобального участия имени Байдена при Пенсильванском университете (Penn Biden Center), а также одним из основателей консалтинговой компании WestExec Advisors.

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