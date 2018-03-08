|Синоптики предсказали рост числа катастроф в России
|08.03.2018 00:10
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Число крупных природных ЧП в России будет неуклонно расти и может достигнуть 16 случаев в год, рассказали в Центре "Антистихия".
Это происходит по двум причинам — изменения климата
и хозяйственная деятельность человека. В целом, увеличение
числа бедствий повторяет тенденцию роста температур
на планете, следует из документа, имеющегося
в распоряжении РИА Новости.
В зонах потенциального поражения при авариях на критически важных объектах проживают более 90 миллионов россиян. Это 60% населения страны. Годовой экономический убыток от природных и техногенных катастроф может достигать 1,5-2% ВВП, то есть от 675 миллиардов до 900 миллиардов рублей.
По данным "Антистихии", более 70% опасных погодных явлений，которые приносят социальные и экономические потери, происходят в теплый период. Так, в прошлом году 81% бедствий пришелся на промежуток с апреля по октябрь.
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