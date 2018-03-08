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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Число крупных природных ЧП в России будет неуклонно расти и может достигнуть 16 случаев в год, рассказали в Центре "Антистихия".

Это происходит по двум причинам — изменения климата и хозяйственная деятельность человека. В целом, увеличение числа бедствий повторяет тенденцию роста температур на планете, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Также отмечается, что усиление риска катастроф несет значительную угрозу для населения и экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных ЧС стали более трех миллионов человек, около 800 миллионов пострадали.

В зонах потенциального поражения при авариях на критически важных объектах проживают более 90 миллионов россиян. Это 60% населения страны. Годовой экономический убыток от природных и техногенных катастроф может достигать 1,5-2% ВВП, то есть от 675 миллиардов до 900 миллиардов рублей.

По данным "Антистихии", более 70% опасных погодных явлений，которые приносят социальные и экономические потери, происходят в теплый период. Так, в прошлом году 81% бедствий пришелся на промежуток с апреля по октябрь.



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