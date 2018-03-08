Говорить о системном противодействии мусульманской общине в Украине нельзя. Но прокуратура должна действовать прозрачно, чтобы у общества не возникало никаких вопросов.

Об этом в комментарии рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, передает со ссылкой на .

"Заявления о наличии в этом культурном центре запрещенной литературы поступали от людей, по ним было возбуждено досудебное расследование и осуществлен обыск. Этих фактов не так уж и много. Думаю, это преувеличение. Возможно, сказано было эмоционально. Очевидно, что во время проверки есть определенные нарушения. Есть вопросы к следственной группе, которая осуществляла эту проверку с точки зрения соблюдения всех процедур. Мы это слышали. Должно быть все настолько прозрачно и конечно, чтобы не возникало подобных вопросов", - рассказал он.

Сегодня утром прокуратура и провели обыски в Исламском культурном центре в .

"Я такое наблюдал только в оккупированном Крыму, когда в мечети подбрасывали книги, а потом это предъявляли в качестве доказательств правонарушения, - пишет на своей странице Фейсбук один из мусульманских духовных лидеров Украины Саид Исмагилов. - В России существует список запрещенной литературы, в Украине такого нет. Худшие и отвратительные методы российской отныне на постоянно действующей основе в Украине! Заявляю о системных преследования мусульман Украины, ведь такие обыски меньше, чем за год, происходят в третий раз. Подбрасываются одни и те же книги. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то, кроме мусульман, в культовых зданиях проводились обыски".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира